Maguette Sène : "Le système bancaire sénégalais est dominé par les capitaux étrangers... il faut privilégier les tontines ou 'natts'"

Ce mardi 11 février, à l’Assemblée nationale, le député-maire de Malicounda, Maguette Sène, a déploré le système bancaire actuellement en place au Sénégal. Le parlementaire a préconisé le recours aux systèmes de tontines ou de "natt", tels que développés par les femmes. Selon lui, « le système bancaire sénégalais est dominé par les capitaux étrangers. Il n’y a que des banques étrangères. Cela démontre que c’est un système bancaire qui nous étrangle », a martelé le maire Maguette Sène.



Il a poursuivi en expliquant : « Les capitaux étrangers se sont installés confortablement et font d’énormes bénéfices. C’est cette lecture que j’ai de la banque et de la microfinance. Si l’on veut que le Sénégal change, il faut privilégier nos us et coutumes bancaires. Les femmes ont créé les tontines "natt", ce système bancaire traditionnel peut développer le Sénégal. La vendeuse de poissons y voit son compte dans ce système de "natt", où elle peut emprunter de petites sommes d’argent, réaliser un bénéfice et rembourser. C’est le cas de la vendeuse de légumes aussi. »



Maguette Sène a également souligné que ce système bancaire traditionnel a inspiré la création de la DER (Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes – DERFJ). « C’est la raison pour laquelle on avait créé la DER/FJ, qui obtient les meilleurs résultats », a-t-il déclaré lors de l’examen du projet de loi relatif à la réglementation bancaire.