Magal de Touba : Les émissaires des khalifes généraux du Sénégal appellent à consolider la cohésion.

Les émissaires des khalifes généraux du Sénégal ont tous magnifié l'accueil chaleureux qui leur a été accordé à la résidence Khadimou Rassoul et à la maison des hôtes de Darou Marnane par le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Ces représentants de familles religieuses ont indiqué la voie à suivre lors d’une cérémonie organisée dans la soirée du Magal et au cours de laquelle l’unité d’action des différentes confréries du Sénégal a été prônée.



La rencontre a notamment permis d'échanger sur les affinités entre les familles et mouvements islamiques de tous bords. Imam Cheikh Tidiane Fall de la Jaamihatu Ibadou rahman, qui a pris la parole au nom de la Oumma, a salué la dimension de l'événement religieux avant d'appeler à une unité des musulmans.



Le religieux a centré son intervention sur les contraintes que traverse l'Islam au 21ème siècle et qui doivent interpeller toute la Oummah pour ne pas donner libre cours aux ennemis de l'lslam.