Magal de Touba : Le REVAAS propose un dépannage gratuit pour le Grand Magal du mardi 13 au samedi 17 Septembre…

Le Regroupement des vrais artisans de l’automobile du Sénégal (REVAAS), a procédé à la grande journée de lancement de dépannage gratuit, ce jeudi 01 septembre 2022, à la chambre de commerce. "Cette année, nous pensons dépanner plus de véhicules en mobilisant au moins 150 professionnels de l’automobile de la région Dakar et 50 dans chaque région sur les routes menant les fidèles vers la ville sainte de Touba’’, a déclaré son président, Aly Sow. De nouveaux sites de dépannage gratuit seront aménagés partout dans le pays.



Selon le président du REVAAS, l'année dernière le REVAAS avait au moins ‘’dépanné 1.022 véhicules’’ a-t-il aussi fait savoir.



‘’Cette année, avec la mobilisation d’un nombre plus élevé de professionnels de l’automobile, nous comptons dépanner beaucoup plus de véhicules au prochain Magal’’, a assuré Aly Sow.



Il interpelle le président de la République Macky Sall pour les voitures promises pour la facilitation des déplacements des ouvriers. Il appelle aussi les automobilistes dont les voitures seraient défaillantes d'emprunter la route nationale...



Le Magal commémore le départ en exil, durant la colonisation française en Afrique, du guide spirituel des mourides, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927). Des milliers de pèlerins se rendent à Touba à cette occasion...