Magal de Touba : Le Khalife de Médina Baye dépêche une délégation dans la ville sainte et apporte sa contribution au Khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké

Le Khalife de Médina Baye Khadimoul Umah, Serigne Mahi Ibrahima Niass, a dépêché une forte délégation auprès de son frère et ami Khalife de Touba, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en vue de consolider leurs relations fraternelles et amicales solides.

Celle-ci a été conduite par son Ministre des Grands Travaux Baye Ciss, du fils de Baye Niass Cheikh Siradj Niass, de ses fils Cheikh Moustapha Niass et Cheikh Baye Khalifa Niass, du Moukhadam Cheikh Baye Fall et de plusieurs autres disciples.

Baye Ciss a présenté les présents de Serigne Mahi Ibrahima Niass composés de chameaux, bœufs, mil, riz, maïs etc.... afin de soutenir son ami et frère, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à l'occasion du Grand Magal de Touba.

Un message teinté de paix, de cordialité et de fraternité renouvelée, qui rentre dans une dynamique de maintenir le cap d'entente cordiale effective entre Médina Baye et Touba. De son côté, Cheikh Siradj Niass a réitéré l'engagement du khalife à toujours œuvrer pour la concorde et la paix perpétuelle entre mourides et Tidianes, comme ce fut promu et respecté par les guides fondateurs et continuateurs des différentes confréries.

Un message reçu avec joie et ferveur par le Khalife Général des mourides, qui n'a pas manqué de témoigner et de formuler ses remerciements et sa gratitude envers Serigne Mahi Ibrahima Niass, ainsi que toute la communauté Tidiane du Sénégal.

Enfin, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s’est dit très honoré par ce déplacement et ce geste de solidarité, réconfortant à nouveau l’espoir qu’il ne cesse d’avoir dans cette relation unissant ces deux grandes familles, non sans formuler des prières pour le Khalife général de la Fayda Tidjaniyya, mais aussi, pour un Sénégal de paix et de concorde...