Magal : Échanges de civilités entre Dakaractu et Serigne Bass Khadim Awa Ba, l'«hébergeur» des reporters de votre site web à Touba.

La visite de courtoisie de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba aux reporters de Dakaractu, logés au domicile durant ce dernier Magal à Touba, est arrivée au moment où les journalistes du site Web ont fêté le Magal plusieurs fois chez le marabout de Gouye Mbind. On comprend, dans ce contexte très particulier, ces échanges de civilités et éloges en plein « Yor Yorou Magal ».



Ce sont d’abord les reporters de Dakaraactu qui ont été les premiers à faire les éloges de Serigne Bass Mbacké Khadim Awa Ba. Et comme pour leur rendre la monnaie, ce dernier a répliqué…