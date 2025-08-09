Magal 2025 : Serigne Sidy Mbacké dénonce les dérives et réaffirme la voie de Serigne Touba avec force

À quelques jours du Grand Magal, les paroles du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, résonnent avec force dans la communauté. Mais c’est l’analyse fine et engagée de Serigne Sidy Mbacké qui vient éclairer et renforcer ce message crucial. Face aux discours blasphématoires dénoncés par Serigne Mountakha, Serigne Sidy dénonce avec fermeté ces attaques comme étant issues d’une profonde méconnaissance ou d’une quête de buzz facile. Pour lui, ces propos ne trouvent aucun fondement dans l’enseignement de Serigne Touba ni dans la tradition mouride.



Serigne Sidy appelle donc à un retour strict aux principes fondateurs du mouridisme, soulignant que personne dans la famille de Serigne Touba ne s’est jamais livré à de telles provocations. Cette mise au point vise à recentrer les fidèles sur l’essentiel : la foi, la dévotion et l’unité. En appuyant le discours de Serigne Mountakha, Serigne Sidy rappelle que c’est dans le respect de cet héritage spirituel que la communauté trouvera la paix et la force de surmonter les défis actuels. Son intervention met ainsi en garde contre les divisions et invite à une vigilance collective, pour préserver l’intégrité et la grandeur du mouridisme.

