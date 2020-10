Magal 2020 : Grosse pénurie d’eau à Touba.

Touba Guédé, Guédé, Sourah, Darou Khoudoss, Darou Marnane, Ndamatou, Madyana etc... (pour ne citer ces quelques quartiers) souffrent d'un manque criard d'eau. Une petite enquête a permis de découvrir que le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières 48 heures.

Beaucoup de populations ont commencé à perdre patience et pourraient commencer à gronder. Des techniciens, approchés, parlent de tuyaux cassés et de forages non encore connectés sur le réseau. La situation est déjà compliquée. Et à l'image de Touba, Mbacké vit le même cauchemar.

Situation à suivre de près.