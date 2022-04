Macron réélu : « Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité, mais l’invention collective d’une méthode refondée… »

Cinq ans après son discours à la pyramide du Louvre où il avait tenu son discours d’après élection, le président Emmanuel Macron est réélu, ce dimanche pour un second mandat de cinq ans.



Le président sortant, avec 58,2% des voix, devance Marine Le Pen qui obtient 41,8%. Mais une forte abstention a marqué cette élection du deuxième tour. Ce qui a marqué le président réélu qui n’a pas manqué, dans son discours, de manifester son attention sur ce fait révélateur. « Je sais qu’un bon nombre de Français ont voté pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à l’extrême droite. Je veux ici les remercier et leur dire ce que ce vote m’oblige dans les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la république et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Mais je pense aussi, aux compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence signifie un refus de choisir auquel nous nous devons de répondre », a reconnu le candidat de La République En Marche qui tenait son discours au Champ de Mars, à Paris.



Emmanuel Macron pense aussi à l'électorat déçu de Marine Le Pen : « Je ne pourrais m’empêcher de penser à ceux qui ont voté pour Mme Le Pen dont je connais la déception ce soir. Mais dès à présent, je ne suis plus le candidat, mais le président de toutes et tous. Je sais que pour bon nombre de compatriotes qui ont choisi de voter l’extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet, doivent aussi trouver une réponse », a encore reconnu le président français engageant ainsi sa responsabilité et celle de ceux qui l’entourent.



Le vote de ce dimanche, selon Emmanuel Macron, « impose de considérer toutes les difficultés et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées ».



S'adressant à ceux qui lui ont fait confiance pour lui donner un second mandat dans un contexte mondial particulier, Emmanuel Macron considère sa réélection comme un choix d’un projet humaniste, ambitieux pour l’indépendance de la France et de toute l’Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social, écologique, un projet fondé sur le travail, sur la création et aussi un projet de libération de forces académiques, culturelles entrepreneuriales.



« C’est en réalité, un projet que je veux porter avec force pour les années qui viennent en étant dépositaire des divisions et des différences qui se sont exprimées », rassure le président réélu plus que jamais convaincu qu’il lui reviendra d’œuvrer pour l’unité et de relever les défis qui attendent le peuple. Macron, enfin, estime que les années à venir ne seront pas tranquilles mais elles seront historiques. C’est avec ambition et bienveillance qu’il compte aux côtés des français, aborder les cinq années qui viennent non pas comme « une continuité des cinq précédentes, mais comme une invention collective d’une méthode refondée pour cinq années de mieux pour la France et pour toute la jeunesse... »