Macky Sall : "Nous devons être dans le registre de la bénédiction du pétrole"

Beaucoup d'intervenants ont mis l'accent sur le risque de voir le pétrole que le Sénégal exploitera dans les années à venir provoquer des remous.

Mais de l'avis du président de la République, l'optimisme doit prendre le dessus sur les peurs ou autres appréhensions. À en croire Macky Sall qui préside la concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation des richesses naturelles, les Sénégalais doivent s'inscrire dans le registre de la bénédiction du pétrole et non de la malédiction comme certains l'ont rabâché durant les débats.

"Faut donc éviter de tomber dans ces travers. Si nous continuons ces discussions nationales, si nous renforçons la transparence dans la gestion de ces ressources, elles iront dans le développement réel du pays et au bénéfice des populations sénégalaises", lance Macky Sall qui reconnait cependant que le pétrole aiguise des appétits. Mais l'optimisme doit être de mise, ressasse le président de la République lors de son deuxième tour de parole.