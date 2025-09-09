Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage

Samedi dernier, la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour a basculé dans un climat de violence d’une rare intensité. Ce qui devait être une banale fouille de routine a dégénéré en affrontement sanglant entre gardes pénitentiaires et détenus, laissant derrière lui trois prisonniers grièvement blessés, rapporte L’Observateur.



De la fouille de routine au chaos sanglant



Tout est parti d’un contrôle dans la chambre 9, mené par les gardiens, soupçonnant la présence de chanvre indien et de téléphones portables. Mais, selon les témoignages recueillis par L’Observateur, les détenus, surpris en plein repas du soir, auraient refusé de se soumettre à cette fouille. Le ton est rapidement monté, transformant l’altercation en véritable bataille rangée.



Les scènes décrites par les prisonniers font froid dans le dos : repas renversés, téléviseurs détruits, matelas et vêtements réduits en lambeaux. Trois d’entre eux, identifiés comme Mbothie, blessé à la tête, Idy Gueye, touché au genou, et Nar, gravement atteint aux pieds et interné à l’infirmerie, ont payé le prix fort de cet affrontement.



La riposte des détenus : grève de la faim et défiance



En signe de protestation, les prisonniers des chambres 1 à 9 ont entamé une grève de la faim illimitée, exigeant comme seuls interlocuteurs le préfet de Mbour et le juge d’application des peines. Pour eux, ces autorités sont les seules capables de répondre à leurs revendications et d’assurer un traitement impartial.



L’administration pénitentiaire dans l’embarras



Dimanche, le directeur général et le chef de cour se sont rendus sur place afin d’apaiser la tension et mettre fin au mouvement. Mais dans un premier temps, les détenus grévistes ont catégoriquement refusé de dialoguer. Ce n’est qu’hier lundi, après de longues négociations, qu’ils ont consenti à suspendre leur grève.



Interrogée par L’Observateur, la cellule de communication de l’administration pénitentiaire, par la voix de Rose Sarr, a cependant botté en touche : « Nous ne sommes pas au courant d’un tel incident », a-t-elle déclaré, avant de préciser « ne pas pouvoir se prononcer sur le sujet ».