MTN : le Dr Ndeye Mbacké Kane appelle tout un chacun à soutenir la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées

Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) constituent un véritable problème de santé publique au Sénégal. Elles sont co-endémiques dans pratiquement toutes les régions et constituent un lourd fardeau pour les populations.

En prélude de la célébration de la journée mondiale dédiée à la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) qui sera célébrée lundi 30 janvier 2023 , la Direction de la lutte contre les maladies du MSAS qui est en charge du programme de lutte contre les MTN a tenu ce mercredi 25 janvier une rencontre de partage avec les acteurs de la presse sur les grands lignes de la journée mondiale des MTN afin de susciter l’adhésion de ces derniers pour une meilleure vulgarisation de la action de lutte contre les MTN. Pour la coordinatrice du programme national de lutte contre les MTN, Dr Ndeye Mbacké Kane, la célébration de cette journée constitue une occasion d’appeler tout un chacun à soutenir l’élan grandissant pour le contrôle, l’élimination et l’éradication de ces maladies des MTN au Sénégal.Pour rappel, le 31 mai 2021, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la décision WHA74 (18), dans laquelle elle fixe au 30 janvier la Journée mondiale des maladies tropicales négligées (MTN). Le 30 janvier est ainsi officiellement une journée de sensibilisation aux conséquences désastreuses des MTN sur les populations les plus pauvres du monde. Cette journée est également l’occasion d’appeler chacun à soutenir l’élan croissant en faveur de la lutte contre ces maladies en vue de leur élimination et de leur éradication.