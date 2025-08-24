MOSQUÉE DE TOUBA – La famille de Serigne Fallou Mbacké remet un aadiya de 365 millions FCFA

Serigne Abô Baraqa Mbacké, accompagné de plusieurs membres de la famille de Serigne Fallou Mbacké, dont Serigne Ahmadou Rafahi ,porte-parole du jour, a remis au Khalife général des Mourides un adiya d’un montant de 365 millions de FCFA. Cette contribution financière s’inscrit dans le cadre du projet de rénovation de la Grande Mosquée de Touba.



Au nom de la délégation, Serigne Ahmadou Rafahi a salué la prestance et la constante présence du Khalife aux côtés des disciples, soulignant qu’il incarne dignement l’héritage de Serigne Touba.



L’enveloppe de 365 millions a été remise au patriarche mouride, qui a vivement salué ce geste de haute portée spirituelle et communautaire « J’avais un jour dit que le disciple qui souhaite être un bon disciple peut se suffire de l’école de Serigne Fallou. Aujourd’hui encore, je le redis. Telle est ma sincère conviction. Ce moment me touche profondément, et les enseignements que j’en tire sont essentiels. Ils me poussent à rendre grâce à Dieu davantage », a déclaré le Khalife .