MEURTRE DE NGHAYE- Le Khalife des Baayfaal : « C’est un petit-fils de Cheikh Ibra qui a été tué… Nous pouvons nous venger mais… Que la loi s’applique! »

Comme pressenti, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall a préféré appeler à la

paix des braves entre protagonistes de Goroté et Darou Khoudoss dans

la commune de Nghaye à Mbacké, quelques heures après les affrontements

regrettables qui ont causé la mort d’un des fils du chef religieux

Baayfaal Serigne Mbacké Ndiaye. Dans une déclaration transmise en son

nom par Serigne Dame Sora Fall, le Khalife Général des Baayfaal a tenu

, néanmoins, à faire part de ses frustrations avant de demander le

retour au calme qui, prévient-il, ne sera garanti que si la justice

fait son travail.



« Le Khalife tient à vous faire savoir que c’est lui qui est

directement touché par ce meurtre et qu’il est profondément abattu par

le décès de ce jeune disciple qui appartient à la famille de Serigne

Mor Talla Fall. Il sait que chaque Baayfaal a dans son for intérieur

l’idée de venger cette mort. Cependant, le Khalife a clairement dit de

ne nullement verser dans la violence ou dans la vengeance. Il

rappelle , tout de même , aux autorités que des bergers ont plusieurs

fois tuées des Baayfaal et que jamais nous n’avons entendu dire qu’un

Baayfaal a ôté la vie à un berger. Récemment, un ndongo - daara a été

lacéré par un berger. Le Khalife dit sans ambiguïté que cette violence

gratuite peut tout de suite être estompée. Les Baayfaal peuvent

rapidement régler ce problème à leur manière mais rien ne serait fait

dans ce sens. C’est un petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall qui a

assassiné. Par conséquent, nous attendons que la justice fasse son

travail ».



Serigne Dame Sora Fall de préciser, en passant , sa désapprobation par

rapport au comportement de la gendarmerie qui , lui a-t-on dit, « a

manqué de lucidité car, à défaut de faire revenir la paix en séparant

les protagonistes, a préféré lancer des lacrymogènes du côté des

Baayfaal ».