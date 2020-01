MBOUR / La pouponnière dans un état financier désastreux...

Le Président Macky Sall a abordé dans son discours du nouvel an, la question de la protection des enfants. À la pouponnière de Mbour, la situation est tellement dramatique que le soutien doit être en mode fast track.

En déplacement à cet endroit, les amis de Youssou Ndour "cii Xool ak cii Xeel" ont fondu en larmes à la vue du spectacle offert à leurs yeux : "Nous sommes très touchés par ce qu'on vient de voir ici. C'est pour cela que tout le monde est en train de verser des larmes. Alors nous interpellons Youssou Ndour pour qu’il descende ici pour mieux comprendre", a déclaré le président du fan's club du roi du Mbalax, pour ne pas le nommer, El Hadj Ndiaye.

Dans la même dynamique, face à Dakaractu Mbour, le directeur de la pouponnière de Mbour, Mamadou Gaye de faire des revelations de taille : "Les enfants sont au nombre de 150 venant de toutes les régions du Sénégal par le biais du ministère de la Justice. Aujourd'hui notre voiture est en vente aux enchères... Il nous faut chaque jour au minimum 30 boîtes de lait à raison de 2.400 Frs l'unité et notre fonctionnement provient des dons. "Nous avons des problèmes et nous sollicitons l'appui de la petite enfance et des autorités pour résoudre ce problème... "