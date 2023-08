MBOUR - Implication des personnes handicapées dans les entreprises à hauteur de 06% du personnel… Candidature de Abdoulaye Sylla en 2024

« Abdoulaye Sylla n’a jamais fait de la politique et la politique n’a jamais été parmi ses préoccupations! » Les paroles sont de Assane Sylla, son jeune frère et non moins Directeur Général de Écotra. Des précisions qui n’auront cependant, aucun effet sur la volonté des membres du C50%Pn de Mbour qui continuent de demander à l’homme d’affaires de se lancer dans la bataille de 2024 pour accéder à la magistrature suprême. Ce dernier sera d’ailleurs baptisé « l’homme de 2024 ».

Assane Sylla et Serigne Modou Bousso Dieng, chef de délégation, seront aussi appelés à s’investir pour le convaincre « de la nécessité qu’il y a à répondre favorablement à l’appel ».

En attendant, le Club poursuit tranquillement sa mission qui est de sensibiliser les populations sur la nécessité de porter les exigences du contenu local à 50% mais aussi de veiller à impliquer 6% de personnes handicapées dans le personnel des entreprises.