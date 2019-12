MBOUR : Après avoir été reçus à la Présidence, les pêcheurs reviennent à de meilleurs sentiments.

L'implantation d'un quai de pêche dans la capitale de la petite Côte avait occasionné de violents affrontements entre pêcheurs et forces de l’ordre, avec son lot de préjudices de part et d’autre.

Sous l'impulsion de El Hadj Oumar Youm et du président Saliou Samb, les pêcheurs sont revenus à de meilleurs sentiments.

Toutefois, le porte parole des pêcheurs Badou Ndoye a regretté les incidents avant de s'excuser auprès des autorités étatiques.

Dans la même dynamique, le vieux Badou Ndoye demandera la clémence des autorités par rapport aux 13 jeunes arrêtés.

Du reste, il a salué l'initiative de Saliou Samb et du ministre des transports, des infrastructures et du désenclavement El Hadj Oumar Youm, patron des apéristes du département, consistant à initier une dialogue pour arrondir les angles. Par ailleurs, le président du Conseil départemental mandaté par les autorités s'est longuement entretenu avec les pêcheurs pour une séance d’explications du projet.

En sa qualité de sapeur pompier, Saliou Samb avait finalement convaincu l'assemblée même si par moment le débat a été houleux.

Le président Saliou Samb n'a pas manqué de souligner l'attachement du président Macky Sall au secteur de la pêche, de son peuple et de ses regrets sur ce qui s'est passé à Mbour Téfess ce lundi...