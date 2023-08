MBORO / « 2024, c’est le moment de donner la chance à un acteur économique comme Abdoulaye Sylla pour diriger ce pays! » (Des femmes entrepreneurs)

La délégation du Club 50% de préférence Nationale a passé mardi une journée riche en couleurs à Mboro au quartier Darou Khoudoss. Les femmes ont, en effet, réservé un accueil exceptionnel à Serigne Modou Bousso Dieng, Assane Sylla et à toute la délégation. En tournée pour exiger du 50/50 sur tout marché octroyé à une entreprise étrangère à défaut de confier l’exécution des marchés publics aux entreprises privées locales, la délégation a encore développé le plaidoyer du Président Directeur Général de Ecotra. Ce dernier a, une fois de plus, été invité à déposer sa candidature pour 2024. Des femmes ont lancé le message selon lequel il est temps de rompre d’avec les politiciens et de donner la chance aux acteurs économiques...