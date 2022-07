MBACKÉ / retrouvailles au sommet de l’Apr

En perspective des élections législatives, les responsables de l’Apr de Mbacké semblent définitivement se donner la main. Le meeting organisé par la Hcct Néné Ndiaye, Madame Mbaye et auquel a pris part le maire Gallo Bâ, en est une parfaite illustration. Après les remous qui ont eu lieu lors des dernières élections locales, la leader politique a ainsi réussi une grande mobilisation sous la pluie pour appeler ses militants à battre campagne pour le succès de la coalition Benno Bokk Yaakar.

« Je suis profondément touchée par cette forte mobilisation. Regardez tout ce monde qui est venu répondre à mon appel malgré la pluie. C’était l’occasion pour moi de remercier le Président Macky Sall pour tout ce qu’il a fait pour moi et pour Mbacké. Aujourd’hui, je suis plus que jamais déterminée à sillonner le département, à faire des porte-à-porte pour dire aux populations pourquoi il est nécessaire de donner la majorité au Président Macky Sall à l’Assemblée Nationale », dira-t-elle notamment. Elle qualifiera d’intouchables les bulletins de Yewwi et de Wallu...