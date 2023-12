MBACKÉ - SÉGA LAMINE SY (Sénégal en marche !) : « Notre localité est malade de ses autorités… ! »

Séga Lamine Sy, leader politique réputé proche collaborateur de Gallo Bâ, actuel maire de Mbacké et ministre de la République, a décidé de galoper seul et en compagnie des Mbackois qui désirent l’accompagner dans sa nouvelle aventure politique. Visiblement engagé dans une voie de dissidence contre le maire, Séga Sy, qui était en assemblée générale de lancement de son mouvement « Sénégal En Marche », a d’abord choisi de présenter « ses excuses aux populations. Des excuses pour leur avoir vendu le modèle Gallo Bâ » qui, selon lui, « n’a finalement été qu’échecs et déceptions ».

Dans un réquisitoire aussi cinglant que sévère, ce fils d’un ancien maire de Mbacké accusera son ancien mentor d’avoir juste « grossi le peloton des leaders qui n’ont jusque-là été d’aucune utilité pour leur ville ». Il poursuit : « Mbacké est malade de ses autorités. Sur le plan emploi et infrastructures, nous sommes très lésés. Et l’emploi ne se résume pas à la fonction publique. Comparez la fonction publique à un bœuf, sachez que Mbacké n’à eu droit qu’aux intestins. » Pour 2024, Séga Sy dira avoir pris la décision de prendre le temps qu’il faudra avant de déterminer le candidat qui aura droit à son soutien et à celui de son mouvement.