MBACKÉ / Le major Alioune Badara Kandji estime que le Président Sall fait de la prophylaxie sanitaire à travers le « cleaning day »

"Le rôle d'un Président de la République c'est d'aider son peuple à vivre décemment et nul ne peut vivre décemment sans hygiène et santé."



La déclaration est du major Alioune Bdara Kandji. Le leader politique était ce week-end à Mbacké pour prendre part au cleaning day aux côtés du préfet de Mbacké et du responsable politique Apériste Omar Ndiaye Angloma.



Estimant que le Président Macky Sall, à travers son appel au nettoiement le premier samedi du mois, a fait de la prophylaxie sanitaire, il dira ne pas comprendre certaines réticences.



"Un homme qui aime son pays ne peut pas rejeter l'idée du Président de rendre ce pays propre. Un pays sans salubrité ne peut pas définir une thérapie pour maintenir les populations dans une parfaite bonne santé. Mbacké a épousé l'idée et les habitants sont sortis massivement manifester par l'action leur adhésion. Maintenant si pour des raisons strictement politiques et politiciennes, des individus ont préféré faire dans l'indifférence, c'est parce que ces derniers ne sont intéressés que par le pouvoir."



Le major Alioune Badara Kandji de conclure en rappelant que la propreté est recommandée par l'Islam et enseignée par tous les grands érudits.