MBACKÉ DIMB - Quand l’électrification défaillante inquiète à quelques jours du magal de Mame Marame Mbacké !

Mbacké Dimb, quartier populaire de Mbacké qui abrite tous les ans le magal de Serigne Mame Marame Mbacké (ancêtre de Serigne Touba) exprime déjà son désarroi, alors que l’événement religieux est prévu cette année, le 29 juillet prochain.

Profitant de la réunion préparatoire organisée par les autorités religieuses et administratives du département de Mbacké, la requête de voir le quartier disposer d’une bonne fourniture en électricité a été faite. Serigne Modou Mbacké, le porte-parole de la famille de Serigne Moustapha Ndiaté Mbacké exprimera toute l’amertume des populations non sans souhaiter que le problème soit résolu dans les meilleurs délais. « Depuis plusieurs années, les nombreuses familles qui vivent dans cette localité souffrent un véritable calvaire et la situation s’est aggravée ces derniers mois. Des baisses de tension récurrentes sont notées tous les jours dans le quartier. Ce sont uniquement les ampoules des lampes de maison qui parviennent à s’allumer. Nous ne pouvons utiliser ni les ventilateurs, ni les réfrigérateurs, encore moins les climatiseurs à cause de la mauvaise qualité de l'électricité. Nous avons effectué de multiples démarches, mais rien n’est encore fait. La population avait même décidé de manifester sa colère dans la rue, mais c’est le caractère religieux qui a, tout le temps, été le facteur bloquant. »

Toutefois, un bémol semble planer sur l’inquiétude exprimée par Serigne Modou Mbacké avec l’intervention du ministre Gallo Bâ qui confie avoir obtenu du Dg de la Senelec l’installation sans cesse d’un poste électrique.