MBACKÉ - BBY en rangs dispersés se livre à un kick-boxing - Les émissaires du Président Macky Sall n’auront vu que du feu

Dans le cadre de la remobilisation des troupes de Benno Bokk Yaakar et en perspective des élections législatives, le Président Macky Sall, patron de la coalition, a envoyé des émissaires discuter avec les leaders et les bases locales. Ceux qui ont été dépêchés à Mbacké n’auront vu que du feu. En plus du désordre indescriptible causé par les querelles de chapelle, les sabotages, les empoignades, le ministre Samba Sy et l’avocat Me Ousmane Sèye ont eu énormément de mal pour délivrer le message du Chef de l’État et leader de la coalition.