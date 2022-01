MBACKÉ - Abdou Mbacké Ndao estime que la politique a beaucoup fait souffrir la commune de Mbacké.

Maire sortant et candidat à sa propre succession, Abdou Mbacké Ndao a effectué son devoir civique au centre habituel.



Évoquant l’héritage immatériel que représente Serigne Touba et son Magal, le leader politique préconisera la mise à profit de ce privilège pour développer la commune.



Par rapport à la violence, il dira avoir esquivé les provocations pendant la campagne électorale. Une transition toute trouvée pour, en guise de conclusion, demander à ses adversaires d’accepter la vérité des urnes et se rappeler qu’ils ont en commun la même ville et les mêmes populations.