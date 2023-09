MATAM/Campagne de reboisement 2023 : près de 3000 plants reboisés à Danthiady et à Bokidiawé

La campagne de reboisement bat son plein à travers le pays. Dans toutes les localités du pays, ce sont des associations communautaires encadrées par l’ASERGMV qui bravent la chaleur et la pluie pour planter des arbres.

À Danthiady, c'est sous une forte pluie que ‘’Danthiady ville verte’’, a lancé sa campagne de reboisement, le lundi 28 Août 2023, en présence du Coordonnateur des Pôles de l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte ( ASERGVM), le Commandant Mamadou Dia.

Cette importante activité a pu être réalisée grâce à l'installation de la pépinière communautaire par l'ASERGMV qui, en plus d'avoir fourni du matériel et des intrants, emploie des jeunes du village, dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Yi.

Deux semaines d'activités ont permis aux jeunes du village, accompagnés de volontaires et personnes ressources, de réaliser des plantations fruitières dans les concessions, des ombragés sur la RN3 et les lieux publics ainsi que des plantations d'enrichissement au niveau du périmètre de restauration.

À ce jour, 1.500 plants ont été reboisés, répartis sur 13 espèces. Il s'agit de Goyavier, Citronnier, Moringa, Papayer Dattier, Peltophorum,Flamboyant, Gmelina, Terminalia mantaly, Cassia siamea, Tamarinier, Acacia mellifera et Jujubier.

Il est à noter que les plantations fruitières se font au fur et à mesure que les bénéficiaires remplissent les conditions à savoir le respect des dimensions des potets (trous) , l'apport de la fumure de fond et l'assurance de la protection individuelle du plant.

Autre localité, même ferveur! À Bokidiawé, les jeunes ont planté plus de 1000 fruitiers dans 8 quartiers de la commune, grâce à la première pépinière communautaire installée par l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte...