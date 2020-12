MARATHON BUDGÉTAIRE / Serigne Modou Bara Dolly accuse certains ministres de soudoyer des députés de l'opposition pour être ménagés.

"Beaucoup de ministres soudoient des députés de l'opposition pour que ces derniers s'abstiennent de les attaquer lors du marathon budgétaire. Ce fait est regrettable et indigne"...



L'affirmation est de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké. Le leader politique Apériste de Touba estime que ce cirque dure depuis bien longtemps, mais est devenu plus ostensible lors de cette session qui se déroule présentement et durant laquelle un député de Touba, appartenant à l'opposition est utilisé comme "larbin" pour applaudir les ministres qui s'accordent avec lui et "épouvantail" pour ceux qui s'abstiennent de le faire.



Serigne Modou Bara Dolly Mbacké de préciser son propos : "Un député a beau appartenir à une famille religieuse, cela ne l'empêche pas de tomber si bas en acceptant d'aussi bases besognes. Serigne Mansour Sy Djamil ne ferait jamais ça. J'accuse toutefois les ministres qui lui offrent des marchés de plusieurs centaines de millions, alors qu'il passe tout son temps à dire du mal du Président Macky Sall. Ce sont eux qui ont fait de lui un homme riche et tout le monde sait de qui je parle..."