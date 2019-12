MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Cette société civile n'a jamais rien fait pour ce pays, même pas acheter une ampoule de rue »

« La décision de la société civile de marcher au niveau de la place de l'indépendance est une provocation et ne vise qu'à créer des troubles publics dans ce pays ». L'avis est de Makhtar Diop, le coordonnateur de la Convergence des Jeunes Mackystes et, par ailleurs, Haut Conseiller des Collectivités Territoriales qui estime que « cette société civile est juste la partie la moins courageuse de l'opposition et qu'elle n'est composée que de leaders politiques qui cachent mal leur position partisane ».



Visiblement décontenancé par cette cascade de marches initiées par la société civile et l'opposition classique, le leader politique s’interrogera sur leurs motivations réelles. « Que les Sénégalais se posent certaines questions ! Qu'est-ce sur cette société civile a fait pour le Sénégal depuis qu'on la voit s'agiter ? A-t-elle une seule fois acheté une ampoule de rue, construit un hôpital ou même acheté des moustiquaires pour les populations du monde rural ? Par conséquent, elle gagnerait à faire moins de bruit. Cette hausse ne touche pas les Senegalais qu'ils disent défendre, car les revenus faibles sont épargnés et cela fait au moins 600 000 ménages ».



Le Hcct de souhaiter de la part du ministère de l'intérieur une fermeté exceptionnelle. « La place de l'indépendance n'est pas un lieu où il est possible de dérouler des marches au vu du symbole qu'elle représente, mais aussi de l’activité économique qui s’y déroule entre banques, sociétés et entreprises commerciales qui jalonnent l'avenue ». Il félicitera l’État du Sénégal et le directeur de la Senelec pour avoir dit toutes les vérités aux populations sur cette affaire...