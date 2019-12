MAIRIE DE TOUBA / Et si Abdou Lahad Kâ votait son dernier budget... Trois intellectuels pressentis pour le remplacer.

Ce jeudi, la mairie de Touba va voter son budget pour l'exercice 2020. Un budget qui sera à coup sûr adopté et qui est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4, 998 018 216 milliards...presque 5 milliards de francs Cfa.



Seulement, selon certaines indiscrétions, les dés sont jetés. Abdou Lahad Kâ vivrait ses derniers instants à la tête de la mairie de Touba et connaîtra son successeur très prochainement. Dakaractu est en mesure de vous dire que deux à trois intellectuels sont pressentis pour lui succéder. Il s'agit dans le désordre de Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, de Me Madické Niang et de Moustapha Dieng.



L'un est actuellement ministre-conseiller auprès du Président de la République, l'autre, en plus d'être avocat, fut ministre d'État et candidat malheureux à la dernière présidentielle et le troisième fut ancien Gouverneur de Kaffrine et de Kédougou. Ces trois, tous des intellectuels sont, sans qu'ils n’en aient formulé la demande, annoncés pour occuper le fauteuil de maire de Touba.



De sources sûres, l'avocat a été déjà saisi sur cette affaire. Pour les deux autres, on attend d'avoir de plus amples précisions.



La question qui se pose est de savoir si Abdou Lahad Kâ va partir avant les prochaines élections locales ou s'il va rendre le tablier prématurément. Un avenir très proche nous le dira...