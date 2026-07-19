MAGAL 2026- Dédicace de l’ouvrage « L'Univers Sacré de Cheikh Ahmadou Bamba»à Massalik cet aprè-midi

Une cérémonie de dédicace se tient cet après-midi du samedi 18 juillet à Massalik Al Jinaan pour la sortie prochaine de l'ouvrage "L'Univers Sacré", une œuvre consacrée à l'illustre Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. L'événement sera organisé sous l'égide du comité d’´Organisation du Grand Magal.



Rédigé par Mame Mor Amdy Mbacké, cet ouvrage promet une immersion spirituelle au cœur de l'histoire et de la personnalité du saint homme. Dans le cadre de la promotion de ce livre, les éditeurs ont récemment dévoilé le quatrième extrait de l'œuvre, plongeant les lecteurs dans un récit d'une grande ferveur mystique.



L'auteur y relate un souvenir saisissant : « Je l'aperçus, assis avec prestance, sa posture à la fois majestueuse et empreinte de prestige. Le turban était blanc...c'était le Cheikh en personne ! Je le voyais pour la première fois. Jamais auparavant je n'avais vu pareil homme ! Il est sans égal ! Certes, Allah a Ses hommes qui sont différents du commun des mortels ! »



Cette vision d'une rare intensité invite d'ores et déjà les disciples et passionnés de littérature religieuse à se réunir pour cette cérémonie de dédicace, qui s'annonce comme un moment fort de commémoration et de partage autour du legs du fondateur du mouridisme.