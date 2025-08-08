MAGAL 2025: Point sur l’approvisionnement en eau à cinq jours du Grand Magal de Touba



D’abord les bonnes nouvelles :



À cinq jours du Grand Magal, événement religieux qui rassemble pas moins de 05 millions de personnes à Touba, la question de l’approvisionnement en eau reste cruciale. Si certaines zones enregistrent des améliorations notables, d’autres continuent de faire face à des difficultés persistantes. Plusieurs quartiers peuvent pousser un soupir de soulagement. Khayra 1, Khayra 2, Darou Miname, entre autres, bénéficient désormais d’un approvisionnement plus stable grâce à la remise en marche du forage F-KÉBÉ. Ce dernier a été équipé d’une nouvelle pompe performante, capable de fournir un débit de 250 m³ par heure. Une amélioration qui devrait permettre aux habitants de vivre le 18 Safar dans des conditions plus sereines.



Autre bonne nouvelle: les deux forages de Bagdad, précédemment à l’arrêt en raison de pannes électriques, ont été remis en service. Leur réactivation contribue à renforcer la couverture hydraulique dans cette zone stratégique. Le forage de Darou Marnane fonctionne aussi. Le câble d’alimentation et l’armoire ont été remis à neuf. Le forage offre désormais un débit de 198 m3/ heure .





Les zones encore en difficulté



Malgré ces progrès, plusieurs quartiers restent confrontés à une pénurie d’eau préoccupante. Jannatul Mahwa, derrière la concession de feu Serigne Cheikh Béthio Thioune, notamment au niveau de « Pencum Serigne Habibou » ne reçoit de l’eau qu’à faible débit, et uniquement tard dans la nuit. Touba Béto vit une situation critique depuis longtemps. Les habitants peinent à accéder au liquide vital, dans un calvaire qui semble sans fin. À Touba Ndiarème, il suffit de s’éloigner de 200 mètres du forage local pour constater une pénurie persistante. Darou Karim, particulièrement dans sa partie sud, ne voit l’eau arriver qu’en pleine nuit, rendant la gestion domestique difficile. Et enfin, à Madyana 4, l’eau est enfin de retour, au grand bonheur des résidents qui retrouvent un semblant de normalité.



Un autre point vous sera fait dans les prochaines heures…