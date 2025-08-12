MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba

Un drame s’est produit ce mardi vers 18 heures, en face du marché Khayra à Touba, en marge des célébrations du Grand Magal 2025. Une femme âgée de 40 ans, originaire de Ngaye, répondant au nom de Mame Bineta Fall, a été victime d’un malaise fatal peu après son arrivée dans la ville sainte.



Selon les premiers témoignages, la victime se trouvait à bord d’un véhicule lorsqu’elle s’est effondrée brusquement. Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont tenté de lui porter secours, mais son décès a été constaté sur place.



Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cette mort subite. Le corps de la défunte devrait être transféré vers une structure hospitalière pour autopsie.