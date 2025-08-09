MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime »

En prélude au Grand Magal de Touba 2025, Mbaye Dione, Secrétaire général de l’AFP, député à l’Assemblée nationale et maire de Ngoundiane, a effectué sa traditionnelle visite dans la cité religieuse. À la tête d’une délégation politique, il n’a pas caché son inquiétude face aux inondations qui affectent lourdement le quotidien des habitants. « Ça me fait très mal de voir les eaux envahir jusqu’à l’enceinte de la résidence Khadim Rassoul. Je demande aux autorités de ce pays de penser aux populations. Elles ont massivement voté pour le régime en place », a-t-il déclaré avec émotion.
Mbaye Dione a également évoqué la question du chômage, qu’il qualifie de douloureuse , soulignant une situation préoccupante. Selon lui, beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Ce qui est, poursuit-il, une réalité inconcevable qui mérite une réponse urgente.
Mbaye Dione a été reçu par le Khalife Général des Mourides qui a formulé des prières en son endroit .
