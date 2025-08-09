MAGAL 2025 – Mbaye Dione sur les inondations à Touba: « Ça me fait très mal… La ville a majoritairement voté pour ce régime »



En prélude au Grand Magal de Touba 2025, Mbaye Dione, Secrétaire général de l’AFP, député à l’Assemblée nationale et maire de Ngoundiane, a effectué sa traditionnelle visite dans la cité religieuse. À la tête d’une délégation politique, il n’a pas caché son inquiétude face aux inondations qui affectent lourdement le quotidien des habitants. « Ça me fait très mal de voir les eaux envahir jusqu’à l’enceinte de la résidence Khadim Rassoul. Je demande aux autorités de ce pays de penser aux populations. Elles ont massivement voté pour le régime en place », a-t-il déclaré avec émotion.

Mbaye Dione a également évoqué la question du chômage, qu’il qualifie de douloureuse , soulignant une situation préoccupante. Selon lui, beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Ce qui est, poursuit-il, une réalité inconcevable qui mérite une réponse urgente.

Mbaye Dione a été reçu par le Khalife Général des Mourides qui a formulé des prières en son endroit .
Autres articles
Samedi 9 Août 2025
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ouverture du CSM à d'autres entités : L’UMS réitère son opposition

Ouverture du CSM à d'autres entités : L’UMS réitère son opposition - 09/08/2025

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs…

Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs… - 09/08/2025

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions »

Le réquisitoire froid d’Ousmane Chimère Diouf qui répond à l’Assemblée Nationale : « Aucune disposition de la loi ne lui confère la compétence d'entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions » - 09/08/2025

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques

MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques - 09/08/2025

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés

( Dernière minute )- MBACKÉ: La toiture du stade municipal s’envole et fait plusieurs blessés signalés - 08/08/2025

Thiès- meurtre à Thialy:

Thiès- meurtre à Thialy: " chantages sexuels" et "menace à l'aide d'un couteau", âgée de 16 ans, " Maman tue froidement B. Niang - 08/08/2025

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie

Commando, coffre-fort et bijoux : les dessous du cambriolage barbare chez l’architecte Lydia Assani à mbour…une enquête désormais entre les mains de la gendarmerie - 08/08/2025

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma

« Je contrôle la situation » … « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans ». : Les messages explosifs de “Leuk Daour” dans l’affaire Kocc Barma - 08/08/2025

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse

Affaire Kocc Barma – “El Professor” entre dans la partie : El Hadji Babacar Dioum, alias “Kocc” brise le silence et accuse - 08/08/2025

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes »

Me Oumar Youm enterre le Plan de redressement : « C’est une présentation de la fiscalité, un pan de l’économie. Ousmane Sonko s’est livré à un exercice de bavardage pendant 75 minutes » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur »

MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur » - 07/08/2025

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société »

MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société » - 07/08/2025

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone

Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son incompétence dans cette zone - 07/08/2025

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 :

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES - 07/08/2025

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations - 07/08/2025

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani - 07/08/2025

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé - 06/08/2025

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou - 06/08/2025

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. »

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. » - 06/08/2025

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés - 06/08/2025

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye - 06/08/2025

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions !

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions ! - 06/08/2025

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie - 06/08/2025

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP - 06/08/2025

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit »

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit » - 05/08/2025

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire »

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire » - 05/08/2025

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti !

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti ! - 05/08/2025

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye »

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye » - 05/08/2025

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie - 05/08/2025

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire - 05/08/2025

RSS Syndication