MAGAL 2025 – Le message poignant de Serigne Ousmane à l’endroit des sinistrés: "Celui qui nous réunit ici a aussi beaucoup souffert, loin des siens"


À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le mercredi 13 août 2025, le coordonnateur du comité d’organisation,  Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, a livré un message poignant à l’endroit des sinistrés des inondations qui frappent encore plusieurs quartiers de la ville sainte. En effet, très assurément, ce sera un Magal sous les eaux pour des centaines de familles .


Lors de l’ultime point de presse précédant l’événement, Serigne Ousmane Mbacké a , ainsi, exprimé sa solidarité profonde envers les familles qui vivront le Magal dans des conditions précaires:« Beaucoup de familles vont passer le Magal les pieds dans l’eau. Le comité d’organisation compatit avec les sinistrés, au nom de son président Cheikh Bass Abdou Khadre. Nous savons combien c’est difficile pour vous. Mais Dieu en a décidé ainsi, et nous devons faire preuve de longanimité ». Dans un moment d’émotion intense, il a  fait un rappel spirituel fort invitant  les fidèles à se souvenir du chemin de souffrance de Cheikh Ahmadou Bamba, exilé loin des siens: « Celui qui nous réunit ici a vécu les pires affres de la vie, très loin de sa famille. Son endurance doit nous inspirer. »

Assis aux côtés des présidents de commission, Serigne Ousmane Mbacké a également abordé les défis techniques rencontrés dans les préparatifs. D’abord des délestages électriques notés dans certains quartiers : « Ces coupures sont dues à des pannes, mais elles ont été signalées ». Ensuite , il y’a les inondations. «  Des efforts ont été faits, et des travaux sont en cours. ». Enfin les pénuries d’eau : « Il y en aura peut-être encore, mais les efforts fournis cette année sont sans précédent. Je le dis en connaissance de cause ». Le coordonnateur a , pour terminer , lancé un appel au ministère de la Santé pour un appui renforcé aux structures médicales:« Il faut davantage soutenir les postes de santé pour qu’ils soient plus performants durant le Magal. »
Dimanche 10 Août 2025
Amadou Moustapha Mbaye



