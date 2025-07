MAGAL 2025 – L’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim prêt pour l’afflux des pèlerins pour une prise en charge optimale

À quelques jours du Magal de Touba prévu le 13 août prochain , l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim a finalisé son dispositif d’accueil et de soins pour répondre à l’afflux massif de pèlerins. Entre logistique renforcée, gratuité des services et engagement du personnel médical, tout est en place pour assurer une couverture sanitaire sans faille. La direction, en synergie avec le corps médical, a mis en place un système de travail adapté à la circonstance, incluant la gratuité des soins avant, pendant et après le jour saint du 18 Safar. Une visite guidée a permis de découvrir un mécanisme d’accueil performant, avec un renfort spécifique en personnel dédié aux urgences et aux accidentés. Les chefs de service ont assuré que toutes les unités sont mobilisées pour garantir une prise en charge rapide et efficace. L’établissement s’apprête ainsi à faire face à toutes les sollicitations, dans un esprit de dévotion et de solidarité envers les pèlerins.