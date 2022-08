MAGAL 2022 ET MOSQUÉE / Les mille et une interdictions : port de vêtements du sexe opposé… armes blanches, maajal, commerce, etc…

La grande mosquée de Touba est certainement l’un des édifices religieux qui comptent le plus de caméras en Afrique. Plus de 7 dizaines d’appareils y sont présentement fonctionnels et sont disposés de sorte à détecter les plus infimes faits et gestes. Suffisant pour dire qu’il faudra montrer patte blanche si l’on veut éviter de se faire prendre à défaut par les équipes des membres du dahira Muqadimatul Qidma en faction dans l’enceinte de la mosquée.



Ces hommes bien formés pour la cause, veilleront au respect strict du code de conduite de rigueur et qui comporte une pléthore d’interdits. Comme ce fut le cas lors des éditions de magal précédentes, la mendicité ou "maajal" est formellement interdite dans l’enceinte de la grande mosquée. Ceci tout comme le port vestimentaire qui renvoie au sexe opposé, le regroupement dans un même milieu de personnes de sexe opposé, le port d’armes blanches ou de toute autre nature, les bousculades devant les mausolées, le fait de courir pour cause d’empressement, le commerce, les pratiques répugnées par la charia, les prises de vue avec appareils photos tous azimuts opérées par des personnes de sexe opposé, les stationnements prolongés des fidèles sans raison valable apparente, le jet d’ordures dans l’enceinte de la mosquée en dehors des poubelles préposées, la prise par la presse de vidéos sans autorisation, l’utilisation de drone sans l’aval préalable de Qidma, etc... Tous les mausolées ont des entrées pour femmes et pour hommes.



À quelques encablures de l’événement, l’édifice est remis à neuf. 4.582 lampes et 109 ventilateurs seront vérifiés et changés au besoin tout comme les moquettes et autres accessoires...