MAF de liberté VI: Coline Fay a mis fin à sa diète

Après neuf jours de grève de la faim, « Coline Fay arrêtée le 17 novembre dernier a finalement mis fin à sa diète » apprend le quotidien Libération. La dame originaire de la ville française d’Échirolles est présente au Sénégal depuis près d’un an. Coline Fay avait été interpellée devant la Cour suprême lors d’une mobilisation en soutien à Ousmane Sonko. Elle est présentement à la maison d’arrêt pour femmes de Liberté VI.





Le parquet a demandé, contre tous, l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs, actes et manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique mais aussi complot contre l'autorité de l'Etat. Coline Fay et les 5 autres militants interpelés, avaient été placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet.