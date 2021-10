MAER / FILIÈRE RIZICOLE : Le Japon offre des batteuses et décortiqueuses au Sénégal pour booster le secteur.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural a reçu un important lot de matériel agricole pour renforcer le développement de la filière rizicole au Sénégal. C’est l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Tatsuo Arai, qui a remis lui-même ce lot important d’une centaine de batteuses et décortiqueuses.



Selon son Excellence, « c’est la coopération Sénégalo-Japonaise pour la promotion de l'agriculture qui date depuis longtemps. Comme vous le savez, la pandémie à Covid-19 a fait des dégâts très sérieux dans le domaine économique. L’autosuffisance alimentaire est primordiale et l’État du Sénégal a fait beaucoup d’efforts dans ce domaine… », a-t-il fait savoir.



Le Pr Moussa Baldé quant à lui, est revenu sur l’importance de ce lot de matériel qui va renforcer le dispositif déjà mis en place par l’État Sénégalais. « Ce don va améliorer la productivité agricole. Les récoltes ont déjà commencé, mais nous avons beaucoup de pertes post récoltes pour cause de manque de matériel de transformation, mais avec 100 batteuses et 70 décortiqueuses qui vont couvrir l’ensemble des régions du Sénégal, amélioré les résultats post récoltes et encouragé la production du riz au Sénégal. L’année dernière avec la Covid-19 le chef de l’État a fait beaucoup d’efforts en offrant du matériel à l’intérieur du pays.. », a-t-il ajouté lors de la cérémonie de remise qui a lieu ce 14 octobre à la sphère ministérielle OTD de Diamniadio...