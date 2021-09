Lutte contre les inondations à Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma visite Fass Cheikh Tidiane et Sara Ndiougary en convoyant des camions de sable.

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le coordinateur de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, a démarré une série de visites au niveau des quartiers inondés et inondables de la commune.



À la tête d'une forte délégation, Mohamed Ndiaye Rahma a visité hier Sara Ndiougary et Fass Cheikh Tidiane où il a mis à la disposition de la population des camions de sable destinés au remblayage des zones encore envahies par les eaux de pluie.



À Fass Cheikh Tidiane, il a décidé de répondre également à la sollicitation des notables du quartier en leur octroyant une enveloppe financière pour l'achat de matériel de sonorisation et de tapis pour leur mosquée.



Pour rappel, la délégation va poursuivre sa tournée ce vendredi de même que demain samedi pour aller vers les populations de la commune de Kaolack qui sont impactées par les inondations...