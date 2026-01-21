Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade de Recherches de Kaolack a mené une opération ayant permis le démantèlement d’un réseau de trafic international de drogue, ce mardi 20 janvier 2026.

Selon une note de la Gendarmerie nationale diffusée sur sa chaîne WhatsApp, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic de drogue en provenance de la Gambie. Les éléments de la Brigade de Recherches ont ainsi investi la brousse de Lamarame, située dans l’arrondissement de Wack Ngouna, dans la région de Kaolack.



À l’état actuel des investigations, trois (03) individus, tous de nationalité sénégalaise, ont été interpellés en possession de cinquante-trois (53) kilogrammes de chanvre indien, précise la gendarmerie.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit en vue d’identifier d’éventuels complices.

