Lutte contre le chômage et l’émigration clandestine à Kolda : Les fermes « naatangué » comme début de solution…

Dans le cadre de la lutte contre le chômage et l’émigration clandestine, le ministre de l’agriculture Moussa Baldé, les ambassadeurs du Royaume d’Espagne et de l’Union européenne ont inauguré et visité des fermes familiales et villageoises dans le département de Vélingara (Kolda). Cette visite effectuée ce vendredi 24 janvier concerne les réalisations Sud Est de PACERSEN afin de réduire le chômage et l’émigration clandestine à travers la création d’emplois ruraux.



À Némataba, avance Moussa Baldé (maer) : « je me réjouis de la réception de cette ferme moderne et modèle dans la commune de Némataba (département de Vélingara). C’est une ferme moderne car nous avons une agriculture avec maîtrise de l’eau où on peut travailler toute l’année. Elle est moderne aussi par ce qu’elle donne des emplois décents et rémunérés à des jeunes de notre terroir qui au lieu de risquer leur vie dans la mer Méditerranée, ont choisi de rester ici et de travailler ».



Dans la foulée, il poursuit sur les enjeux de ces efforts. « Et je suis très heureux d’entendre que ceux qui travaillent ici sont rémunérés entre un million et trois millions par an. C’est une excellente chose qui permet aux jeunes de rester ici chez nous et de contribuer à l’émergence du Sénégal. Je pense que le PSE ce n’est pas des incantations ou de la magie mais du travail. Donc le rôle de l’État, c’est de mettre les conditions pour que les gens puissent travailler... La transformation du monde rural voulue par le président de la République commence comme ça. C'est-à-dire de l’agriculture moderne, au désenclavement des routes et bien sûr avec une bonne organisation commerciale ».



Cette composante intervient dans les régions de Kolda et Sédhiou et Kédougou où 70% des bénéficiaires sont des jeunes et des femmes et 25% de migrants de retour. Ces fermes sont équipées d’infrastructures de production intégrée (maraîchage, horticulture etc.), d’équipements hydrauliques villageois et un habitat.



Pour Abdou Karim Diallo, le président des producteurs de la ferme de Némataba : « nous sommes très contents d’avoir cette ferme moderne. Désormais, nos jeunes ne vont plus penser à aller mourir dans le Sahara et la Méditerranée. Nous restons ici et travaillons ici et gagnons notre vie dignement. Aujourd’hui, nous disposons de 15 ha avec une activité aussi bien en saison des pluies qu’en saison sèche », se réjouit-il.



Ensuite la délégation s’est rendue dans les fermes familiales de Hassana Mballo du village de Saré Baty avec des superficies d’un hectare chacune.



Le projet des fermes « naatangé » concerne 8 régions pour un montant de 13 milliards dont 1 milliard pour la région de Kolda. La ferme villageoise de Némataba a couté la bagatelle de 115 millions de f CFA. La délégation se rendra demain dans la région de Sédhiou pour visiter et inaugurer d’autres fermes...