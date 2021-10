Lutte contre le cancer : le ministère du tourisme dépiste et sensibilise ses agents à travers sa cellule Genre/Équité.

La cellule genre/équité du ministère du tourisme et des transports aériens, en partenariat avec l'amicale des agents du même ministère, a célébré Octobre Rose, ce jeudi 28 octobre 2021. C'est à travers un panel présidé par le directeur de cabinet dudit ministère, Mamadou Ndao, que ces femmes entendent sensibiliser tous les agents s'activant au sein de ce département du tourisme et des transports aériens.



Lors de cette rencontre d’échanges, les discussions ont été axées autour de trois préoccupations majeures. En pédagogue, les panélistes ont sensibilisé les femmes sur les infections sexuellement transmissibles, le cancer de la prostate et sur les cancers du sein et du col de l’utérus au Sénégal.



Une occasion saisie d’ailleurs, par la coordonnatrice de la cellule Genre/Equité du ministère du tourisme et des transports aériens, Aïssatou KKassé Dieng pour rappeler que son département a « dépisté près de 100 agents du ministère au cancer féminin et au cancer de la prostate », dira-t-elle, avant de souligner une insuffisance dans ce procédé. Ce qui justifie, ce choix d’inscrire dans un plan d'action préétablie, ce panel de sensibilisation sur les cancers féminins et sur les cancers de la prostate, mais aussi sur les maladies sexuellement transmissibles.



Ces soucis de la gente féminine, piliers essentiels du développement du pays, interpellent aujourd’hui tous les acteurs dans ce combat continuel. Pour ainsi contribuer à la sensibilisation et permettre aux femmes de se prémunir de toutes les garanties pour échapper à ces pathologies, le directeur de cabinet Mamadou Ndao affirme tout le soutien du ministère du tourisme et du transport aérien en particulier à la cause des femmes. Avant de préconiser la prévention par des dépistages périodiques pour une meilleure prise en charge précoce de la maladie.