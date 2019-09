Lutte contre la rage : Samba Ndiobène Ka magnifie les actions de l'État et des partenaires pour éradiquer ce fléau

À l’instar de la communauté internationale, le Sénegal a célébré, ce 28 septembre 2019, la journée dédiée à la lutte contre la rage.



Cette importante journée d’action et de sensibilisation autour du thème « la rage : vacciner pour l’éliminer », s'est tenue dans la ville de Guédiawaye et a été présidée par le Ministre de l'Elevage et des productions animales, M. Samba Ndiobène Ka.



Elle a été l'occasion pour le chef du département de l'élevage de « magnifier les actions entreprises par l’ensemble des services concernés pour son éradication ».



D’ailleurs, c’est dans ce contexte, dira Samba Ndiobène Ka, « que le ministère de la Santé et de l’Action sociale a créé un centre antirabique à Fatick et la dotation des pharmacies régionales d’approvisionnement en stocks de sérums antirabiques pour améliorer l’accès aux soins des personnes exposées à la rage, en attendant la réalisation d’un centre dans chaque région à risque ».



Ainsi, au nom du Gouvernement du Sénégal, le MEAP a exprimé toute sa gratitude à la FAO, l’OIE, la Banque Mondiale, l’ODVS, la SOPRODEL et Boehringer Ingelheim « pour leur accompagnement dans la lutte contre les maladies animales ».