Lutte contre la pandémie du Coronavirus : Le président Macky Sall interdit toutes les manifestations publiques sur le territoire national, suspend les enseignements et renforce le personnel de santé.

Parti de quatre cas dont les deux ont été guéris par l'équipe du Dr Seydi du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, le Sénégal a connu une explosion de contaminations au Coronavirus ces dernières quarante huit heures. Un ressortissant sénégalais rentré d'Italie testé positif au Covid 19 a contaminé 16 personnes de son entourage. Ce qui fait qu'à ce jour, le Sénégal compte 19 sujets positifs au coronavirus.







Cette situation, nouvelle, appelle des mesures urgentes et sans complaisance. L'Etat semble l'avoir compris. C'est en ce sens qu'une réunion d'urgence a été convoquée samedi 14 mars par le président de la République à la salle des Banquets du palais.







En sus du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, en première ligne depuis l'apparition du coronavirus dans nos murs, d'autres membres du gouvernement, des responsables de services publics et de l'armée ont participé à la rencontre.







Et comme on pouvait s'y attendre, des mesures fortes ont été prises pour arrêter la propagation du virus au Sénégal. En effet, l'autorité a décidé sur proposition du comité national de gestion des épidémies, d'interdire toutes les manifestations publiques sur le territoire national pour une période de 30 jours. Il sera aussi question de la supression temporaire de l'accueil des bateaux de croisiere mais également du renforcement des controles sanitaires au niveau des frontieres marritimes, terrestres et aeriennes. Les enseignements dans les écoles et universités seront suspendus ppendant trois semaines, à compter de ce lundi.







Le président de la République a suspendu les formalités liées au pèlerinage de l'année 2020 à la Mecque et aux lieux de la Chrétiennement. La protection des personnels de santé sera renforcée selon le chef de l'Etat qui, revenant sur l'interdiction des manifestations publiques a invité les guides religieux à accompagner les mesures prises par l'Etat en ce sens.







S'agissant de la fête nationale du 04 avril, Macky Sall fera savoir qu'elle se limitera à une cérémonie de prise d'arme qu'il présidera au Palais de la République.