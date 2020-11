Lutte contre la malnutrition : L’engagement de l’Ambassade de Pologne.

Après deux ans de travaux, la nouvelle aile du bâtiment du Dispensaire « Notre Dame d'Espérance » de Thiaroye, destinée à l'alimentation des enfants âgés de 0 à 5 ans, a été réceptionnée. Une salle de repas essentiellement au bénéfice de la nutrition saine des enfants de la commune. Une initiative rendue possible grâce à l’Ambassade de la République de Pologne et son partenaire la Mission médicale Polonaise dans le cadre du programme d’Aide polonaise.



La mission médicale Polonaise, maitresse d’œuvre des travaux, a aussi contribué à former le personnel médical dans le domaine de la détermination de la malnutrition ainsi que les femmes et les relais communautaires aux principes de la nutrition adéquate. Une façon d’aider notre pays à réduire la faim chez certaines populations démunies.