Lutte contre la coupe de bois / Le Japon dote le Sénégal de machine de production de biocombustible.

La lutte contre la coupe de bois en Casamance et dans la région de Kédougou est un combat acharné, engagé par l’État du Sénégal. Car les coupes de bois sont abusives et cela favorise la déforestation de la partie sud du pays.



Et pour accompagner l’État du Sénégal dans cette perspective, le Japon avec le Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT SJ) Sénégal-Japon a mis à la disposition du Sénégal la machine de production de bio combustible à base de balle de riz. Ce combat des verts vient de trouver une esquisse de solution avec cette machine. Le Japon promet d’en produire autant les années à venir en attendant la phase test qui prend fin début 2022.



La région du nord où la production rizicole est très importante est retenue comme phase test avec les compagnies et entreprises présentes pour les accompagner et les conseiller dans le sens de régénérer leur production de combustible. Cette technologie fabriquée en Chine a plusieurs facettes et permet, au-delà de la fabrication de charbon combustible transformé à base de balle de riz, une production de 250 kg/heure.