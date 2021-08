Lutte contre la Covid-19 : L’hôpital Philippe Senghor de Yoff doté de produits phytosanitaires.

Ce samedi 28 août, une cérémonie de remise de produits phytosanitaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 s’est tenue au centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff.



Ladite cérémonie a été organisée par le Conseil régional de la jeunesse de Dakar en partenariat avec le Conseil municipal de Yoff et le Conseil municipal de la Patte d’Oie. Un geste salué par les membres des deux conseils municipaux.



Selon le président du Conseil régional de Dakar, il faut continuer la campagne de sensibilisation surtout au niveau des jeunes.



De ce fait, ils ont élaboré un programme dénommé « Dakk corona » qui a pour but d’accompagner ce jour, les districts sanitaires dans la région de Dakar sous l’accompagnement du ministère de la santé et de l’action sociale, mais aussi du ministère de la jeunesse.