Louga/PRORAP lot3 : Mamadou Talla lance la construction de 1.528 salles de classe, 1.129 blocs administratifs, 602 blocs d'hygiène...

Selon le MEN, Mamadou Talla, « le Choix de votre commune pour abriter cette importante cérémonie ne relève pas du hasard. En effet, Louga, Capitale du Ndiambour et creuset de foyers religieux, est aussi une terre de hauts faits dans l’histoire socio-politique de notre pays. De plus, sa place dans le système éducatif, de par l’envergure de l’académie, est non négligeable », fera-t-il savoir.

Pour la région de Louga, « je rappelle de 2012 à 2022, plus de 13 milliards FCFA ont été investis dans les infrastructures avec la construction et l’équipement de 977 salles de classe, 81 blocs administratifs, 138 blocs d’hygiène, 09 murs de clôture ; 50 écoles élémentaires complètes, 07 Collèges, 03 lycées ; 03 IEF, 01 CRFPE, 29 daara, 02 BST. Outre ces réalisations, dans le cadre du Programme de Résorption des Abris Provisoires dont nous lançons aujourd’hui le lot 3, la région de Louga bénéficie encore de 8.779 308.833 FCFA pour la construction et l’équipement de 259 salles de classe, 570 blocs administratifs ; 247 blocs d’hygiène ; 15 000 ml de clôture », a-t-il annoncé.

Au niveau des services déconcentrés du Ministère de l’Education Nationale, outre les CTR dans les IA, il y a aujourd’hui dans chaque IEF, un CTD pour le suivi de proximité des travaux. Ceci, « pour donner à notre école le visage qui doit être le sien, je sais pouvoir compter comme par le passé, sur chacune et chacun de vous, tous acteurs et partenaires du système éducatif », ajoute M.Talla, le Ministre de l’Éducation Nationale.