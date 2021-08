Louga : Les enfants du Daara Oumoul Qourane qui risquent d'être des SDF, appellent au secours…

D'ici le onze septembre 2021, si rien n'est fait, le Daara internat Oumoul Qourane au quartier Montagne Extension de Louga, qui date de 2001, risque de fermer ses portes. Plusieurs enfants (garçons et filles) risquent d'être mis dehors car le propriétaire a décidé de vendre l'internat à 25 millions FCFA.



Pour ne pas que ce temple du savoir ferme ses portes, l'Association des maîtres coraniques de Louga et les parents d'élèves ont décidé de prendre leurs responsabilités en main pour acheter l'internat afin de permettre aux apprenants de continuer leur éducation islamique et leurs études tranquillement. Ils ont fait face à la presse pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'elles leur viennent en aide. Aucune contribution financière n'est de trop, selon l'Association des maîtres coraniques de Louga et les parents d'élèves...