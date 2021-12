Longue détention provisoire : Seydi Gassama plaide pour la tenue de plus de sessions en chambre criminelle…

Lors de la session de formation du personnel de l’administration pénitentiaire au cadre juridique et de protection des droits des détenus, tenue ce mardi 21 décembre 2021, Seydi Gassama, Directeur Exécutif d’Amnesty International Sénégal, s’est prononcé sur les longues détentions provisoires.



Selon lui, il faut beaucoup plus de sessions en chambre criminelle afin qu’elles puissent se réunir plusieurs fois dans l’année pour traiter les dossiers. Ainsi, M. Gassama invite l’autorité de plus haut niveau à prendre la question en charge...