Loi sur l'homosexualité : Le ministre des affaires étrangères recadre le débat et précise….

Le chef de la diplomatie sénégalaise est catégorique sur la question de l’adoption de la loi contre l'homosexualité.



Pour Aissatou Tall Sall, que ceux qui pensent que l'homosexualité peut être autorisée au Sénégal se détrompent. Parce que tout simplement pour elle, cela est contradictoire aux valeurs culturelles et religieuses du pays.



« Ils nous demandent beaucoup de choses que nous avons refusées. Ce sont des pays où l'homosexualité a été autorisée contrairement à nos valeurs et principes culturels et religieux. Nous avons dit à ces pays là de ne jamais penser à nous exposer cette question au Sénégal. Nous n’accepterons jamais cela. Nous leur avons proposé nos lois qu'ils ont acceptées. Ce qui reste, c'est d'élargir les discussions sur d'autres questions pour mieux faciliter à nos compatriotes Sénégalais leur séjour dans ces pays », a défendu le ministre des affaires étrangères lors de l'examen par l'assemblée nationale de la loi autorisant le président de la république à ratifier la convention de sécurité sociale entre le Sénégal et l'Espagne...