Loi interprétative – Moussa Diakhaté à Amadou Bâ : « On peut bien abroger la loi d’amnistie en écrivant noir sur blanc avec effet rétroactif »

L’ancien député Moussa Diakhaté s’est invité dans le débat relatif à l’abrogation de la loi d’amnistie. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, M. Diakhaté a répondu à Amadou Bâ, vice-président de l’Assemblée nationale, suite à l’émission Jakaarlo Bi diffusée sur la TFM. « Non et non ! À la place d’une loi d’interprétation, on peut bien abroger la loi d’amnistie en écrivant noir sur blanc avec effet rétroactif », a-t-il déclaré.



Poursuivant son argumentation, Moussa Diakhaté a ajouté : « Le législateur peut prévoir expressément que l’abrogation d’une loi d’amnistie remette en cause les bénéfices déjà accordés. »



Selon lui, l’abrogation ne devrait pas être partielle, mais plutôt totale. « Une loi doit avoir une portée générale et impersonnelle. Sinon, cela peut être considéré comme de la discrimination et du favoritisme. » Il a également insisté sur le fait que « l’on peut bel et bien l’abroger avec un effet rétroactif », afin de situer toutes les responsabilités.